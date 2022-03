Polen fordert vor Biden-Besuch härtere Sanktionen

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat im Ukraine-Krieg die Forderung nach härteren Sanktionen gegen Russland bekräftigt. Sanktionen müssten "sehr streng" ausfallen und jetzt erfolgen, sagte Morawiecki am Freitag, dem zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Es sei wichtig, den Zustrom von neuem Geld nach Russland "so schnell wie möglich" zu unterbinden, so der Premierminister weiter. Am Freitag wurde auch der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen erwartet.

SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Blackhawk-Hubschrauber in der südostpolnischen Stadt Rzeszow