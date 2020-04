Polen gedenkt des Aufstands im Warschauer Ghetto

Polen hat am Sonntag des Aufstands im Warschauer Ghetto vor 77 Jahren gedacht. Wegen der Corona-Pandemie gab es statt großer Gedenkzeremonien in diesem Jahr nur kleine Versammlungen sowie Aktionen im Internet. Polens oberster Rabbiner Michael Schudrich sprach am Mahnmal vor mehreren Dutzend Menschen ein Gebet, bevor unter Einhaltung der Abstandsvorschriften Kränze und Blumen niedergelegt wurden.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Kränze und Blumen wurden niedergelegt