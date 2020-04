In Polen kapituliert PiS-Chef Kaczynski vor seinem Wissenschaftsminister und der Corona-Pandemie.

Leben oder Tod. Jaroslaw Gowin griff bei seiner Wortwahl in die allerhöchste Kategorie. Dennoch wirkten die Sätze, die Polens Wissenschaftsminister an diesem Freitag in Warschau sagte, nicht übertrieben. "Wir stehen hier vor unserem eigenen Gewissen, vor der Geschichte und der ...