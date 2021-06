Polen kritisiert Festnahme von russischem Oppositionellen

Polen hat die russischen Behörden für die Festnahme des Oppositionellen Andrej Piwowarow an Bord einer polnischen Passagiermaschine kritisiert. "Das ist ganz klar eine inakzeptable Situation", sagte Regierungssprecher Piotr Müller am Mittwoch dem Sender Polskie Radio. Präsidentenberater Pawel Mucha kündigte an, das Amt für Zivilluftfahrt werde alle Daten zu dem Vorfall analysieren, die man von der polnischen Fluggesellschaft Lot bekommen habe.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Oppositioneller Piwowarow bei einem Protest in Moskau im Vorjahr