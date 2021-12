Polen: Noch rund 7.000 Migranten in Belarus

In Belarus (Weißrussland) halten sich nach Einschätzung der polnischen Regierung weiterhin rund 7.000 Migranten auf, die in die EU gelangen möchten. "Wir schätzen, dass das Lukaschenko-Regime etwa 3.000 Migranten in den Irak und nach Syrien zurückgeschickt hat, aber wesentlich mehr, etwa 7.000, befinden sich immer noch auf dem Gebiet von Belarus", sagte der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP.

SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI Weiterhin hoffen viele Menschen auf Weiterreise in die EU