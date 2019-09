Polen reichen Versöhnungsgesten von Deutschland nicht

Zwei Tage nach dem Weltkriegsgedenken in Warschau hat der polnische Reparations-Beauftragte Arkadiusz Mularczyk die Entschädigungsforderungen seines Landes bekräftigt. Deutschland habe bis heute keine Wiedergutmachung an Polen für die Zerstörungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs geleistet, sagte Mularczyk am Dienstag dem Sender TVP Info.

SN/APA (AFP/Archiv)/KRZYSZTOF SITKO Polen will sich nicht mit Entschuldigungsgesten abspeisen lassen