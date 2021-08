Polen riskiert Bruch mit den USA

US-Außenminister Antony Blinken kritisiert polnisches Mediengesetz.

Noch vor einem Jahr wollten die USA und Polen ihre Bande noch enger schnüren: 1000 US-Soldaten sollten von Deutschland nach Polen verlegt werden. Der polnische Präsident, Andrzej Duda, sprach sogar davon, eine Kaserne in "Fort Trump" umzubenennen. Ein Jahr später hat sich einiges geändert. Nicht nur US-Präsident Donald Trump ist Geschichte. Auch die vormals guten Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Polen sind es. Grund dafür ist auch das polnische Mediengesetz.

"Wir sind beunruhigt über Gesetze, die in Polen verabschiedet wurden, (...) die die Medienfreiheit ernsthaft schwächen würden", schrieb US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er forderte die Regierung in Warschau auf, ihren Einsatz für demokratische Werte und Pressefreiheit unter Beweis zu stellen. Die Zukunft einer lebendigen Medienkultur stehe auf dem Spiel.

Nach Ansicht von Kritikern zielt das polnische Mediengesetz auf den regierungskritischen Fernsehsender TVN24, der über eine in den Niederlanden registrierte Holding Teil des US-Konzerns Discovery ist. Die Änderung im Rundfunkgesetz sieht vor, dass künftig in Polen Rundfunklizenzen nur noch dann an Ausländer vergeben werden dürfen, wenn diese "ihre Zentrale oder ihren Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben". Daher wird wohl schon im September die Lizenz des Senders TVN24 ablaufen.

Polen weist die Kritik der USA zurück. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte am Donnerstag: "Es gibt hier keine Absichten in Bezug auf konkrete Fernsehsender." Vielmehr gehe es darum, die Regelungen so lückenlos zu machen, dass Firmen von außerhalb der EU sich nicht beliebige Medien in Polen kaufen könnten.

Bei der Abstimmung über die Änderung des Gesetzes stimmten am Mittwochabend 228 Abgeordnete dafür, 216 dagegen. Zehn weitere enthielten sich der Stimme. Die Gesetzesänderung muss nach der Zustimmung im Sejm, der ersten Kammer des Parlaments, den Senat passieren, die zweite Kammer. Dieser kann noch Änderungsvorschläge machen.