Polen stoppt weitere Migranten an Grenze

Polens Grenzschutz hat am Mittwoch mindestens 375 Versuche von Migranten registriert, von Belarus (Weißrussland) aus die Grenzsperren zu überwinden und illegal in die EU zu gelangen. In der Nähe der Ortschaft Czeremsza habe eine Gruppe von mehr als Personen den Grenzzaun beschädigt und sei einige Meter auf polnisches Gebiet vorgedrungen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Die Sicherheitskräfte hätten die Gruppe wieder zurückgebracht.

SN/APA/BELTA/LEONID SHCHEGLOV Polnische Grenzschützer an der Grenze zu Belarus