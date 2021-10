Polen verlängert Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus

Angesichts des anhaltenden Andrangs von Migranten hat das polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze zum Nachbarn Belarus verlängert. Die Abgeordneten des Sejm stimmten am Donnerstagabend für eine Verlängerung um weitere 60 Tage, wie polnische Medien am Freitag berichteten. Zuvor hatte Präsident Andrzej Duda den entsprechenden Antrag gestellt.

SN/APA/AFP/DARIO THUBURN Irakische Flüchtlinge nahe der polnisch-belarussischen Grenze