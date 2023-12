Die PiS kann in Polen keine Regierung mehr bilden - tut aber noch alles, um der nächsten das Leben schwer zu machen.

Polen wartet: Donald Tusk will regieren, doch die PiS und Präsident Duda blockieren.

Am Montag will die neue PiS-Regierung ihr Programm vorstellen und das Vertrauen des Sejms suchen. Zwar wird aller Voraussicht nach auch bis dann eine Mehrheit fehlen, denn keine Partei will mit Jarosław Kaczyńskis Rechtspopulisten zusammenarbeiten, doch das scheint seine Mannschaft ...