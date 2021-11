Polen will Zugang zu Belarus-Grenze weiter einschränken

Polen will den Zugang zum Grenzgebiet mit Belarus auch nach Auslaufen des Ausnahmezustands weiterhin einschränken. Die am Dienstag von Präsident Andrzej Duda unterzeichnete Regelung ermöglicht es der Regierung, den Zugang zu bestimmten Teilen der drei Kilometer breiten Grenzregion je nach Lage zu sperren. Der seit September geltende Ausnahmezustand läuft um Mitternacht automatisch aus. In der Region sollen sich weiterhin rund 10.000 Migranten aufhalten, die in die EU wollen.

SN/APA/AFP/BELTA/MAXIM GUCHEK Seit Wochen versuchen Migranten, von Belarus nach Polen zu gelangen