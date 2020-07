Polens Ausstieg aus der Istanbuler Konvention: "Es wäre ein fatales Signal an die Frauen"

Der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro will ein internationales Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt aufkündigen. Was bedeutet das für Frauen in Polen? Und wie hat sich die Lage für sie unter der konservativen PiS-Regierung verändert? Ein Gespräch mit der Deutsch-Polin Joanna Maria Stolarek, Direktorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau.

Seit 2015 wird Polen von der konservativen PiS regiert. Wie hat sich seither die Lage für Frauen verändert? Joanna Maria Stolarek: Seit die PiS-Partei an der Regierung beteiligt ist, entwickelt sich die Situation für Frauen rückwärts. Die Politik versucht dabei ...