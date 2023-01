Polens ehemaliger Verteidigungsminister: "Deutschland lässt den Worten keine Taten folgen"

Der frühere polnische Verteidigungsminister kritisiert im SN-Interview das Zögern Deutschlands bei der Lieferung von Kampfpanzern für die Ukraine.

Deutschlands Ukraine- und Russland-Politik wird in Mittelosteuropa oft kritisiert. Wie sehen sie das? Tomasz Siemoniak: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat zum Kriegsbeginn die Lage richtig eingeschätzt und die klare deutsche Ablehnung solcher Methoden Moskaus war richtig und gut. Aber diesen Worten folgten keine Taten, so wird das jedenfalls in Polen allgemein gesehen.

Was hätte Polen anderes erwartet? Gerade angesichts des bis zum russischen Invasionsbeginn engen deutsch-russischen Verhältnisses hätte Polen von Deutschland eine schnelle, umfassende Unterstützung der Ukraine ...