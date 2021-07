Polens Opposition setzt auf die Rückkehr von Donald Tusk

Der ehemalige EU-Ratspräsident und frühere polnische Regierungschef Donald Tusk soll auf Wunsch seiner Partei wieder eine führende Rolle in der Politik seines Landes übernehmen. "Ich habe Donald Tusk erfolgreich dazu aufgefordert, dass er sehr aktiv, zu 100 Prozent, und sogar zu 110 Prozent, in die polnische Politik zurückkehrt" sagte Borys Budka, Vorsitzender der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO), am Freitagabend in Warschau.

SN/APA/AFP/MATEUSZ SLODKOWSKI Ex-EU-Ratspräsident Donald Tusk (Archivbild)