Polens Opposition demonstriert vor der Wahl

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen will das größte Oppositionsbündnis mit einer Demonstration seine Anhänger mobilisieren. Für Sonntag hat die liberalkonservative Bürgerkoalition, die aus der früheren Regierungspartei Bürgerplattform von Donald Tusk (PO) hervorgegangen ist, zum "Marsch der Millionen Herzen" in Warschau aufgerufen. Die Demonstration wird auch vom Linksbündnis Lewica unterstützt. Die Organisatoren erwarten bis zu einer Million Teilnehmer.

BILD: SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI 'Marsch der Millionen Herzen'