Andrzej Duda geht nach der umstrittenen Verschiebung der Präsidentschaftswahl geschwächt in die Abstimmung. Eine Stippvisite im Weißen Haus sollte in letzter Sekunde helfen.

Die Umfragen sehen Polens amtierenden Präsidenten Andrzej Duda (PiS) bei der Wahl am Sonntag nicht in Führung - US-Präsident Donald Trump tat dies schon. Er streute seinem Amtskollegen bei dessen Besuch im Weißen Haus am Mittwoch Rosen. "Er macht einen ...