Polens Regierungspartei hält den "Polexit" im Gespräch

Oppositionsführer Donald Tusk warnt, die Debatte könnte den PiS-Politikern entgleiten.

Wer am schärfsten formuliert, findet am ehesten Gehör. Nach dieser Devise liefern sich rechtsnationale Politiker in Polen derzeit einen Wettstreit um die extremsten Anti-EU-Parolen. Am weitesten ging bislang Marek Suski, ein einflussreicher Abgeordneter der Regierungspartei PiS. "Polen hat im Weltkrieg im Untergrund gegen die deutschen Besatzer gekämpft. Wir haben später gegen die sowjetischen Okkupanten gekämpft und wir werden auch die Brüsseler Besatzungsmacht bekämpfen", erklärte der 63-Jährige.

Die EU als Neuauflage von NS-Reich und Sowjetimperium? Der Vergleich schlug in ...