Dem regierenden Milliardär in Tschechien wird vorgeworfen, EU-Subventionsgelder in das eigene Firmenimperium geleitet zu haben.

Andrej Babiš tritt in diesem heißen Prager Spätfrühling selbst so kühl auf, als könnte er sich seiner Sache absolut sicher sein. "Ihr habt nichts in der Hand", erklärt der tschechische Regierungschef und Multimilliardär immer wieder und bezeichnet seine Kritiker, die ...