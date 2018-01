Neuen Schwung können die deutschen Grünen gut gebrauchen. Der Traum vom Mitregieren ist ja zerplatzt. Jamaika liegt wieder in weiter Ferne. In naher Zukunft stehen den Grünen dafür vier Jahre auf den Oppositionsbänken bevor. Die Partei muss sich anstrengen, als kleinste von sechs Fraktionen im Bundestag überhaupt in den Fokus des öffentlichen Interesses zu rücken und die wichtigen Ökologiethemen in der Gesellschaft stark zu machen.