Politik-Rückzug von prokurdischem Politiker in der Türkei

Drei Tage nach der Wahl in der Türkei zieht sich der inhaftierte Ex-Chef der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, aus der Politik zurück. "Während ich wie jeder meiner Weggefährten aus dem Gefängnis den Kampf mit Widerstand fortsetze, gebe ich an dieser Stelle die aktive Politik auf", twitterte Demirtas am Mittwoch. "Ich entschuldige mich in eigenem Namen aufrichtig dafür, dass wir nicht in der Lage waren, eine unserem Volk würdige Politik zu schaffen."

BILD: SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Demonstranten forderten immer wieder die Freilassung von Demirtas