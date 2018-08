Politik verurteilt Hetzjagd auf Ausländer in Chemnitz

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz hat die deutsche Politik vor Hetzjagden auf Ausländer und Selbstjustiz gewarnt. Regierungssprecher Steffen Seibert verurteilte am Montag in Berlin die Übergriffe auf Migranten scharf. "In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus", sagte er.

SN/APA (dpa)/SEBASTIAN WILLNOW Die Polizei berät über die weitere Vorgehensweise