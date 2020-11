Politische Gespräche zur Zukunft Libyens in Tunis

Nach wochenlanger Vorbereitung haben die Parteien im Konflikt um Libyen neue politische Gespräche unter UNO-Vermittlung in Tunesien aufgenommen. Die UNO-Beauftragte für Libyen, Stephanie Williams, eröffnete am Montag an der Seite des tunesischen Präsidenten Kais Saied das zukunftsweisende Dialogforum in Tunis, an dem 75 Libyer und Libyerinnen teilnehmen. "Die Zukunft Libyens liegt jetzt in Ihren Händen", sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Video-Ansprache.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Stephanie Williams eröffnete die Konferenz