Politischer "Tsunami" in Spanien: Warum Sánchez Neuwahlen ansetzt

Nach der Niederlage der Sozialisten bei den Regionalwahlen, ruft Ministerpräsident Sánchez Neuwahlen aus. Ein geschickter Zug?

Politisches Erdbeben in Spanien: Wenige Stunden nach einer historischen Pleite der Linken bei Regional- und Kommunalwahlen hat der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez eine vorgezogene Parlamentswahl am 23. Juli angekündigt. Die Abstimmung sollte eigentlich erst Ende des Jahres stattfinden. "Ich glaube, es ist notwendig zu reagieren und unser demokratisches Mandat in die Hände des Volkes zu legen", erklärte Sánchez am Montag in einer Rede an die Nation.

Was geschah am Sonntag in der viertgrößten Volkswirtschaft der EU? Etwas, was ...