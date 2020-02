Politisches Beben in Thüringen sorgt für Empörung

Es ist eine historische Zäsur in Deutschland: Erstmals hat die rechtspopulistische AfD einem Ministerpräsidenten in Deutschland ins Amt verholfen. Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich setzte sich in Thüringen völlig überraschend gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Kemmerich setzte sich gegen Amtsinhaber Ramelow durch