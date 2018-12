Politisches Chaos im Weißen Haus

Weitere aufsehenerregende Rücktritte in Washington und ein Regierungsstillstand wegen eines Haushaltsstreits markieren das bisherige Tief der zweijährigen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

Es wird einsam um Donald Trump. Nach dem Rücktritt von Pentagonchef Jim Mattis am Freitag quittierte auch der Sonderbeauftragte für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Brett McGurk, aus Protest gegen den Rückzug der US-Truppen aus Syrien seinen Job. In den Augen des Präsidenten ist er deshalb nun "ein Wichtigtuer".