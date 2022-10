Politisches Patt in Bulgarien

In Bulgarien hat die prowestliche bürgerliche Oppositionspartei GERB die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber bei weitem verfehlt. Bei der bereits vierten Wahl in eineinhalb Jahren erhielt die Partei am Sonntag vorläufigen amtlichen Ergebnissen zufolge rund 25,34 Prozent der Stimmen. Die zuletzt regierende liberale PP ("Wir führen den Wandel fort") von Ex-Regierungschef Kiril Petkow kam danach mit 20,20 Prozent auf Platz zwei.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Schwierige Regierungsbildung erwartet