In Belarus greifen die Proteste auf Betriebe über. Die einzige Chance für die Opposition, meint der Politologe Gerhard Mangott.

Seit Montag wird in vielen Staatsbetrieben in Belarus gestreikt. Präsident Alexander Lukaschenko versucht zwar, die Proteste in den Fabriken kleinzureden. Beim Besuch eines Werks wurde er aber mit "Hau ab"-Rufen empfangen. Was das für die Proteste bedeuten könnte, erklärt Politologe ...