Politologe über Boris Johnson: "Er versteht sich als Wiedergeburt von Winston Churchill"

Plus

Plus

Plus

Die Nachbeben des Rücktritts von Boris Johnson als Abgeordnetem sind in Westminster nach wie vor spürbar. Doch was bedeutet dies für Premierminister Rishi Sunak? Und: War es das wirklich für Johnson? Der bekannte Historiker Tim Bale, der kürzlich ein Buch über die Tory-Partei nach dem Brexit verfasst hat, beschreibt im Interview ein Szenario für eine Rückkehr Johnsons an die Spitze der Partei, bei der sich die Geschichte gewissermaßen wiederholt.

BILD: SN/AP Boris Johnson hat sein Mandat niedergelegt, nachdem er einen Bericht des Parlamentsausschusses über die sogenannte Partygate-Affäre erhalten hatte. Darin geht es unter anderem um die Frage, ob der frühere Premierminister das Parlament belogen hat.