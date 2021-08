Politologe über Einsatz in Afghanistan: "Alles ist gescheitert"

Das Ende des westlichen Afghanistan-Einsatzes wertet der Politikforscher Herfried Münkler als welthistorische Zäsur.

Es ist eine bittere Lektion für Amerikaner wie für Europäer. Mit dem Rückzug vom Hindukusch nehmen die USA den Zustand einer "imperialen Überdehnung" zur Kenntnis. Die Alliierten Washingtons aber müssen konstatieren, dass der Westen ohne die USA gar nicht handlungsfähig ist.

Der Abzug der westlichen Mächte aus Afghanistan wird als Desaster beschrieben. Was ist besonders schlimm in dieser Situation? Herfried Münkler: Der chaotische Ablauf ist das Problem. Das Aufgeben eines Projekts, in das man so viel Zeit und ...