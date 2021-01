Politologin analysiert Trump: "Das nennt man Sandwich-Rhetorik"

Die Politologin Natascha Strobl nimmt Trumps jüngste Botschaften auseinander und erklärt seine Strategie.

Trumps Botschaften an seine Anhänger waren in den vergangenen Tagen widersprüchlich. Einmal lässt er die Randalierer wissen, dass er sie liebt und weiß, wie sie sich fühlen, dann spricht er von einem abscheulichen Angriff auf die Demokratie. Fühlt sich da keiner veräppelt? Natascha Strobl: Seine Anhänger nehmen ihn so, wie er ist. Die beginnen nicht, ihn kritisch zu hinterfragen. Er hat immer recht. Diese Widersprüche sind nur für uns Widersprüche. Für sie ist seine Botschaft konsistent. Wenn Trump etwa von ...