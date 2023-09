Politologin Münch zur Flugblatt-Affäre: "Söder kann sagen: An ihm lag es nicht"

Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger wirbelt den bayerischen Landtagswahlkampf durcheinander. Und zwar ganz anders, als es politische Beobachter erwartet haben.

Trotz aller Vorwürfe um ein antisemitisches Flugblatt bleibt Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, nicht nur in der bayerischen Regierung - seine Partei konnte in Umfragen auch noch zulegen. Was das für die Bayern-Wahl in gut vier Wochen bedeutet - ...