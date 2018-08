Polizei ermittelt wegen Anschlagsplänen auf Wilders

Die Polizei in den Niederlanden ermittelt wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf den Rechtspopulisten Geert Wilders (54). Ein 26 Jahre alter Mann, der am Dienstag am Hauptbahnhof von Den Haag festgenommen worden war, soll nach Angaben des Innenministeriums am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Wilders plant einen Wettbewerb für Mohammed-Karikaturen