Polizei in GB stuft Messerattacke als Terrorvorfall ein

Die Polizei in Großbritannien hat eine Messerattacke in der Grafschaft Surrey am Sonntag als "von rechts inspirierten" terroristischen Vorfall eingestuft. Die Attacke ereignete sich bereits am Samstag. Ein 50 Jahre alter Mann war wegen versuchten Mordes festgenommen worden.

Berichten zufolge wurde er am späten Abend mit einem Baseballschläger und einem Messer auf der Straße in der Ortschaft Stanwell nahe des Londoner Flughafens Heathrow beobachtet. Er soll zudem rassistische Parolen gerufen haben. Ein 19-Jähriger wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. "Obwohl diese Ermittlung noch am Anfang steht, trägt sie die Kennzeichen eines rechtsextremen Terrorvorfalls", sagte der Chef der Anti-Terror-Einheit von Scotland Yard, Neil Basu, der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Quelle: Apa/Dpa