Polizei in Hongkong setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Die Polizei in der Sonderwirtschaftszone Hongkong setzt wieder Tränengas ein, um eine Kundgebung von Regierungsgegnern zu zerstreuen. Zuvor warfen Demonstranten zwei Brandsätze in der Stadt Tuen Mun auf die anrückende Bereitschaftspolizei. Einige Regierungsgegner zündeten chinesische Flaggen an, andere errichteten Barrikaden.

SN/APA/AFP/ISAAC LAWRENCE Demonstranten warfen Brandsätze auf die Polizei