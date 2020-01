Polizei in Hongkong setzte Tränengas gegen Demonstranten ein

Die Polizei in Hongkong hat am Sonntag Tränengas eingesetzt, um eine regierungskritische Kundgebung tausender Demonstranten im Stadtzentrum aufzulösen. Zuvor hatten sich mehr als 1.000 Menschen in einem Park versammelt, um demokratische Reformen zu fordern. Später weiteten sich die Proteste entgegen den Auflagen der Polizei in die umliegenden Straßen aus.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Proteste weiteten sich wieder aus