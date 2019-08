Polizei in Simbabwe ging gewaltsam gegen Demonstranten vor

In Simbabwe hat die Polizei Tränengas und Schlagstöcke gegen Demonstranten eingesetzt, die trotz eines Protestverbots in der Hauptstadt Harare auf die Straße gegangen waren. Eine große Menschenmenge versammelte sich am Freitag auf dem zentral gelegenen Africa Unity Square, um gegen die sich verschlechternde Wirtschaftslage in dem südafrikanischen Land zu demonstrieren.

SN/APA (AFP)/ZINYANGE AUNTONY Frau wurde von Polizei zusammengeschlagen