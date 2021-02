Polizei in Thailand setzte Tränengas gegen Demonstranten ein

Erstmals seit Monaten sind Polizisten in Bangkok wieder mit Gummigeschoßen, Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten der thailändischen Demokratiebewegung vorgegangen. Rund 2.000 Menschen demonstrierten am Sonntag vor einer Militärkaserne, in der Ministerpräsident Prayut Chan-O-Cha lebt. Als hunderte Demonstranten versuchten, eine Absperrung um die Kaserne zu überwinden, kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

SN/APA (AFP)/JACK TAYLOR Erstmals seit Monaten wieder Zusammenstöße