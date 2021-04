Polizei lässt Absperrungen in Ost-Jerusalem räumen

Nach nächtelangen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern in Ost-Jerusalem hat die israelische Polizei eine Promenade um die israelisch besetzte Jerusalemer Altstadt freigegeben. Während mehrere hundert Palästinenser am Sonntagabend am Damaskus-Tor zur Altstadt demonstrierten, ließen Polizeibeamte zu, dass Absperrungen vor der Promenade entfernt wurden. Per Megafon erklärten Polizisten, der Zugang sei für alle geöffnet.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Seit mehreren Tagen wird in Jerusalems Altstadt protestiert