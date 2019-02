Polizei nahm "Gelbwesten"-Anführer in Grenoble fest

Kurz vor neuen Protesten der "Gelbwesten" hat die französische Polizei den Anführer der Bewegung in Grenoble in Gewahrsam genommen. Julien Terrier und sein Mitstreiter Jerome Bouzendorffer wurden am Samstag im Zuge eines Ermittlungsverfahrens in einer Polizeiwache in der südostfranzösischen Stadt festgehalten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

SN/APA (Archiv/AFP)/DAMIEN MEYER 15. Kundgebungs-Samstag der "Gelbwesten"