Polizei räumt Flüchtlingslager in Paris

Die Pariser Polizei hat ein wildes Flüchtlingslager mit Hunderten Migranten in der französischen Hauptstadt geräumt. Die Bewohner wurden am Dienstag in der Früh mit Bussen in Turnhallen und Aufnahmezentren gebracht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zwischen 900 und 1.800 Menschen hatten dort nach Angaben der Präfektur in Zelten und provisorischen Baracken gelebt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Migranten wurden in Turnhallen und Aufnahmezentren gebracht