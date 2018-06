Polizei räumte wieder illegale Migranten-Zeltlager in Paris

Die Polizei hat erneut illegale Migranten-Zeltlager in Paris geräumt. Davon seien rund tausend Menschen betroffen, berichtete der Radiosender Franceinfo am Montag. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei ein wildes Camp im Nordosten der Hauptstadt geräumt und rund tausend Menschen in feste Unterkünfte gebracht.

SN/APA (AFP)/LUCAS BARIOULET Die Migranten lebten in dem Lager in Zelten