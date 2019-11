Polizei setzt Tränengas gegen "Gelbwesten" in Paris ein

In Paris ist es am ersten Jahrestag der Proteste der sogenannten Gelbwesten zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Diese setzte im Nordwesten und im Süden der französischen Hauptstadt am Samstag Tränengas ein. 33 Menschen wurden bis zum Vormittag nach Angaben der Polizei festgenommen.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ "Gelbwesten"-Proteste in Paris schaukeln sich wieder auf