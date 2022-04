Polizei stoppt umstrittenen Flaggenmarsch in Jerusalem

Polizeikräfte haben am Mittwoch einen umstrittenen Flaggenmarsch nationalistischer Israelis in Jerusalem gestoppt. Kurz nach Beginn des Marsches wurden die rechtsorientierten Demonstranten durch eine Polizeiblockade aufgehalten, es kam zu Schubsereien. Militante Palästinenserorganisationen im Gazastreifen hatten zuvor scharfe Warnungen ausgesprochen. Man habe "den Finger am Abzug", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Die Stimmung in Jerusalem ist angespannt