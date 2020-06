Polizei von Minneapolis soll abgelöst werden

Nach George Floyds Tod will eine Mehrheit des Stadtrats in Minneapolis Berichten zufolge die örtliche Polizei durch eine neue Organisation für öffentliche Sicherheit ablösen. In seiner gegenwärtigen Aufstellung sei das Minneapolis Police Department nicht mehr reformierbar, erklärten neun von zwölf Stadträten nach Angaben des örtlichen Sender KTSP und der "New York Times" am Sonntagabend.

SN/APA (AFP)/KEREM YUCEL Neue Organisation soll Polizei ersetzen