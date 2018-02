Polizei will gegen Anti-Kopftuch-Proteste im Iran vorgehen

Die iranische Polizei will die andauernden Anti-Kopftuch-Proteste von Frauen konsequent unterbinden. "Das Tragen des Kopftuches ist für Frauen im Iran ein Muss und gegen Verstoße werden wir demnächst konsequent vorgehen", sagte Teherans Polizeichef Hussein Rahimi am Dienstag. Es könne nicht angehen, "dass Frauen alles machen können, was sie wollen", sagte er laut Nachrichtenportal Khabar-One.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Im Iran gilt für Frauen der Kopftuchzwang