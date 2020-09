Polizeichef rügt Vergewaltigungsopfer: Demos in Pakistan

Tausende Frauen sind in Pakistan nach der Gruppenvergewaltigung einer Frau aus Empörung über die Reaktion eines Polizeichefs auf die Straße gegangen. In Lahore, Islamabad, Quetta, Karatschi und Hyderabad forderten sie zusammen mit Männern und Kindern am Samstag zudem Gerechtigkeit für Vergewaltigungsopfer. Mit Plakaten verlangten sie ein Ende der sexuellen Gewalt und Schikanen.

SN/AFP/ARIF ALI Die sexuellen Schikanen sollen endlich beendet werden