Polizeichef von Rochester trat nach Tod von Schwarzem zurück

Nach dem Tod eines Afroamerikaners bei seiner Festnahme durch die Polizei in Rochester im US-Staat New York ist der Polizeichef der Stadt zurückgetreten. La'Ron Singletary wies zugleich aber Vorwürfe zurück, er habe Fehlverhalten seiner Beamten vertuschen wollen. "Ich bin ein integrer Mann", betonte der afroamerikanische Polizeichef in seiner Rücktrittserklärung.

SN/APA (AFP/Getty)/Michael M. Santi "Ich bin ein integrer Mann"