Polizeigewalt gegen Flüchtlingshelfer in Frankreich

In Frankreich sind Menschen, die Flüchtlingen helfen, zunehmend auch mit Polizeigewalt konfrontiert. Dies zeigt ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht von Amnesty International. In den Regionen Calais und Grande-Synthe berichten Personen, die Essen oder Schlafsäcke an Migranten verteilen, von schikanösen Kontrollen und Überwachungsaktionen, Festnahmen und Schlägen.

SN/AFP/VALERY HACHE Die Solidarität mit Migranten soll untergraben werden