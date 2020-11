Polizeigewalt schockiert Frankreich

Nach der brutalen Festnahme eines Schwarzen in Paris steigt der Druck auf die Regierung. Ein strukturelles Problem mit Rassismus sieht sie nicht.

"Ruft die Polizei", schreit der Mann am Eingang eines Pariser Musikstudios. Doch die Polizei ist schon da - es sind Beamte, die ihn ohne ersichtlichen Grund misshandeln und als "dreckigen Neger" beschimpfen. Michel Zecler sagt später aus, er glaubte zunächst an falsche Polizisten, so unfassbar erschien ihm das Erlebte. Fotos zeigen sein blutüberströmtes Gesicht, die aufgeplatzten Lippen.

Veröffentlicht hat die Fotos ein französisches Onlinemagazin, ebenso wie die Aufnahmen der Kamera, die in dem Musikstudio installiert ist. Die Polizisten ...