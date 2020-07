Polizeireform in USA laut Amnesty dringend notwendig

Nach den Anti-Rassismus-Protesten in den USA und weltweit fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine "systemische und umfassende Reform" der US-Polizei. Die "exzessive Gewaltanwendung und außergerichtliche Hinrichtungen von Schwarzen durch Sicherheitskräfte" müsse "dringend" und "ein für allemal" beendet werden, so Amnesty am Montag in einer Aussendung.

SN/APA (AFP/GETTY)/JEFF SWENSEN Polizeigewalt ist den USA keine Seltenheit